Патрик Кутроне: "Гол в дерби - это невероятно"

Нападающий "Милана" Патрик Кутроне после победы над "Интером" в матче 1/4 финала Кубка Италии признался, что мечтал забить гол в миланском дерби. 19-летний воспитанник "россонери" забил единственный гол во встрече.

- Вчера я был в молодежной команде "Милана", а теперь забил в дерби, - цитирует Football Italia Кутроне. - Забить перед этими трибунами просто невероятно. Нам нужна была эта победа для боевого духа. Дерби никогда нельзя считать обычной игрой. Моя мечта - продолжать играть за "Милан", и я хочу остаться в этой команде.

Я посвящаю сегодняшний гол своей семье, поскольку она всегда поддерживала меня, и любой гол, который я буду забивать в будущем, всегда будет посвящать им.