Патрик Клюйверт: "Переход Джастина в "Барселону" или "МЮ" был бы слишком резким скачком"

Легендарный голландский форвард Патрик Клюйверт одобрил решение сына Джастина перейти в "Рому". Интерес к молодому нападающему проявляли также "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

– Я очень доволен прогрессом Джастина, – цитирует Gazzetta dello Sport Клюйверта-старшего. – Он мало говорит, но знает, кого надо слушать. Я хотел, чтобы он остался в "Аяксе" еще на год, но он сделал свой выбор. Считаю, что переход в "Рому" – хорошее решение, поскольку прыжок в премьер-лигу был бы тяжелым для него физически. Джастин любит учиться, он много работает. Ему нужно пройти долгий путь, но время у него есть. Он отличается от меня в игре. Джастин хорошо играет на обоих флангах, хорошо чувствует ворота, бьет и пасует. Он ничего не боится, не боится рисковать на поле. Но нужно, чтобы он не зазнавался. Переход в "Барселону" или "МЮ" был бы слишком резким скачком. В "Роме" у него будет меньше давления, при этом команда показывает хороший футбол. Это идеальное место для Джастина сейчас.