Пашалич поучаствовал в разгроме "Аталантой" "Фрозиноне"

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле обыграла "Фрозиноне" со счетом 4:0. Один из мячей забил бывший игрок "Спартака" Марио Пашалич.

Чемпионат Италии

Серия А

1-й тур

"Аталанта" – "Фрозиноне" – 4:0 (1:0)

Голы: Гомес, 14 (1:0). Хатебур, 48 (2:0). Пашалич, 61 (3:0). Гомес, 90+2 (4:0).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Кастань, 75), де Рон, Пашалич (Пессина, 81), Фройлер, Гомес, Барроу (Сапата, 55).

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Крайнц, Дзампано, Гольданига, Халльфредссон, Майелло (Соддимо, 62), Чибса, Чано (Пинамонти, 82), Перица (Матарезе, 82).

Предупреждения: Перица, 31. Гольданига, 88.

Судья: Пиччинини (Италия).

20 августа. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".