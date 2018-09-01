"Парма" – "Ювентус": прямая трансляция – в 21.30 (ВИДЕО)

В этот уик-энд состоится 3-й тур чемпионата Италии по футболу. И в гости к "Парме" приедет грозный "Ювентус". Это одна из центральных встреч в туре. Команды по-разному начали сезон – "Юве" добился двух побед в двух играх, а пармцы лишь одну свели вничью, а одну проиграли. Сегодняшняя встреча состоится на стадионе Ennio Tardini и начнется в 21.30 по Москве. Также напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Италии, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры серии А в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Парма" – "Ювентус" – в матч-центре сайта.

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"Парма" – "Ювентус": прямой эфир