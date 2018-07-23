"Парма" оспорит решение о снятии 5 очков за шутку своего футболиста

"Парма" подаст апелляцию на решение Федерации футбола Италии о снятии пяти очков с команды перед сезоном-2018/19, сообщает пресс-служба клуба. Также будет оспорена дисквалификация на два года нападающего Эмануэле Калайо.

Ранее стало известно, что игрок отправлял своим знакомым из "Специи" сообщения с призывом не играть в полную силу. Футболиста и команду обвинили в организации договорного матча, несмотря на то, что игрок назвал смс-ки шуткой. Факт нарушения принципа честной игры не был доказан, но "Парму" лишили очков, а игрока дисквалифицировали.

"Наш клуб считает решение суда несправедливым и нелогичным. Мы также уверены, что мера наказания совершенно не соответствует тяжести проступка Эмануэле Калайо. Мы настаиваем на невиновности нашего клуба и отрицаем наличие любых неправомерных действий с нашей стороны. В ближайшее время, "Парма" подаст в суд апелляцию по этому делу в надежде восстановить справедливость", – говорится в заявлении клуба.