"Парма" имела долги в размере 240 миллионов евро, поэтому Тачи продал клуб спустя месяц

Албанский бизнесмен Резарт Тачи заявил, что "Парма" имела долги в размере 240 миллионов евро, а не 70, как было заявлено. Албанец в конце 2014 года выкупил контрольный пакет акций итальянского клуба, однако вскоре продал его. Позже Тачи обвинили в банкротстве "Пармы", случившемся в сезоне-2014/15.

- Мне предоставили документацию, я оценил ее и дал согласие на покупку "Пармы", но при определенных условиях, - цитирует LodiFanfulla Тачи. - Главным из них было то, что клуб не имеет более 78 миллионов евро долгов. Однако после двух недель работы я обнаружил, что долги составляют около 240 миллионов плюс еще 50 миллионов, которые добавятся в течение следующих 3-4 месяцев. В связи с этим я решил продать клуб. Мы выбрали легкий вариант. Не знаю, как я мог ликвидировать такую задолженность.