"Парма" и "Кьево" сыграли вничью, "Аталанта" обыграла "Удинезе"

"Парма" и "Кьево" в матче 15-го тура чемпионата Италии сыграли вничью – 1:1.
"Аталанта" в гостях обыграла "Удинезе" со счетом 3:1.
"Эмполи" дома победил "Болонью" со счетом 2:1.
Чемпионат Италии
Серия А
15-й тур
"Парма" – "Кьево" – 1:1 (0:0)
Голы: Стемпиньски, 46 (0:1). Бруну Алвеш, 53 (1:1).
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш (Гаццола, 72), Якопони, Гальоло, Бастони, Ригони, Барилла, Скоццарелла, Бьябьяни (Силигарди, 58), Инглезе, Ди Гаудио (Спрокати, 66).
"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Барба, Бани, Бирса (Цесар, 75), Хетемай (Джаккерини, 71), Радованович, Оби, Депаоли, Пеллиссьер (Меджорини, 69), Стемпиньски.
Предупреждения: Депаоли, 4. Ригони, 7. Барилла, 27. Гальоло, 31. Хетемай, 36. Бьябьяни, 58. Танасиевич, 90.
Удаление: Депаоли, 73.
Судья: Ла Пенна (Италия).
9 декабря. Парма. Стадион "Ennio Tardini".
"Удинезе" – "Аталанта" – 1:3 (1:1)
Голы: Сапата, 2 (0:1). Лазанья, 12 (1:1). Сапата, 62 (1:2). Сапата, 80 (1:3).
"Удинезе": Муссо, Найтинк, Пеццелла (Визеу, 73), Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест, Мандрагора, Фофана, Д`Алессандро (Пуссетто, 66), де Пауль, Лазанья.
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс (Кастань, 78), де Рон, Фройлер, Гомес, Сапата, Ригони (Барроу, 58).
Предупреждения: Стрюгер Ларсен, 45+1. Мазиелло, 76.
Судья: Кальварезе (Италия).
9 декабря. Удине. Стадион "Dacia Arena".
"Эмполи" – "Болонья" – 2:1 (1:1)
Голы: Капуто, 10 (1:0). Поли, 41 (1:1). Ла Гумина, 80 (2:1).
"Эмполи": Проведель, Паскуаль (Унтерзее, 75), Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре (Зайц, 55), Капуто, Ла Гумина (Акуа, 82).
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Гонсалес (Фальчинелли, 81), Маттьелло, Хеландер, Поли (Сванберг, 68), Надь, Паласио, Сантандер, Крейчи, Орсолини (Джемаили, 71).
Предупреждения: Поли, 23. Весели, 35. Джемаили, 87.
Судья: Валери (Италия).
9 декабря. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/