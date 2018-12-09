19:12 | Футбол — Италия

"Парма" и "Кьево" сыграли вничью, "Аталанта" обыграла "Удинезе"

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"Парма" и "Кьево" в матче 15-го тура чемпионата Италии сыграли вничью – 1:1.

"Аталанта" в гостях обыграла "Удинезе" со счетом 3:1.

"Эмполи" дома победил "Болонью"​ со счетом 2:1.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Парма" – "Кьево" – 1:1 (0:0)

Голы: Стемпиньски, 46 (0:1). Бруну Алвеш, 53 (1:1).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш (Гаццола, 72), Якопони, Гальоло, Бастони, Ригони, Барилла, Скоццарелла, Бьябьяни (Силигарди, 58), Инглезе, Ди Гаудио (Спрокати, 66).

"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Барба, Бани, Бирса (Цесар, 75), Хетемай (Джаккерини, 71), Радованович, Оби, Депаоли, Пеллиссьер (Меджорини, 69), Стемпиньски.

Предупреждения: Депаоли, 4. Ригони, 7. Барилла, 27. Гальоло, 31. Хетемай, 36. Бьябьяни, 58. Танасиевич, 90.

Удаление: Депаоли, 73.

Судья: Ла Пенна (Италия).

9 декабря. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

"Удинезе" – "Аталанта" – 1:3 (1:1)

Голы: Сапата, 2 (0:1). Лазанья, 12 (1:1). Сапата, 62 (1:2). Сапата, 80 (1:3).

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Пеццелла (Визеу, 73), Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест, Мандрагора, Фофана, Д`Алессандро (Пуссетто, 66), де Пауль, Лазанья.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс (Кастань, 78), де Рон, Фройлер, Гомес, Сапата, Ригони (Барроу, 58).

Предупреждения: Стрюгер Ларсен, 45+1. Мазиелло, 76.

Судья: Кальварезе (Италия).

9 декабря. Удине. Стадион "Dacia Arena".

"Эмполи" – "Болонья" – 2:1 (1:1)

Голы: Капуто, 10 (1:0). Поли, 41 (1:1). Ла Гумина, 80 (2:1).

"Эмполи": Проведель, Паскуаль (Унтерзее, 75), Сильвестре, Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре (Зайц, 55), Капуто, Ла Гумина (Акуа, 82).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Гонсалес (Фальчинелли, 81), Маттьелло, Хеландер, Поли (Сванберг, 68), Надь, Паласио, Сантандер, Крейчи, Орсолини (Джемаили, 71).

Предупреждения: Поли, 23. Весели, 35. Джемаили, 87.

Судья: Валери (Италия).

9 декабря. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/

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