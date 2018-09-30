"Парма" – "Эмполи": видеотрансляция матча в 19.00

В матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 30 сентября, "Парма" принимает "Эмполи".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Парма" – "Эмполи" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей