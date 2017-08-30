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13:00 | Футбол — Италия

Папа Римский встретился с "Шапекоэнсе"

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Папа Римский Франциск встретился с игроками и руководством "Шапекоэнсе", информирует агентство ANSA. Также на встрече присутствовали родные игроков, погибших в прошлом году в авиакатастрофе. Аудиенция прошла в Ватикане.

Папа Франциск пожал руки всем членам команды и благословил фотографии погибших. В подарок команда ему вручила мяч, оформленный в цветах клуба.

Напомним, что в пятницу в Риме пройдет товарищеский матч между "Шапекоэнсе" и "Ромой".

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Почти

Папа РОимски как ООН. Он есть , а пользы нет . В век , когда миллионы голодных и нищих находятся под огнем и оплакивают погибших каждый день , он встречается с футбольной командой ....

13:14