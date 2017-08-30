Папа Римский встретился с "Шапекоэнсе"

Папа Римский Франциск встретился с игроками и руководством "Шапекоэнсе", информирует агентство ANSA. Также на встрече присутствовали родные игроков, погибших в прошлом году в авиакатастрофе. Аудиенция прошла в Ватикане.

Папа Франциск пожал руки всем членам команды и благословил фотографии погибших. В подарок команда ему вручила мяч, оформленный в цветах клуба.

Напомним, что в пятницу в Риме пройдет товарищеский матч между "Шапекоэнсе" и "Ромой".