15:56 | Футбол — Италия

Паоло Мальдини: "Я вижу сейчас те же лица в итальянском футболе, что и 15 лет назад, когда я ушел из сборной"

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Экс-защитник сборной Италии Паоло Мальдини, на счету которого 126 матчей за национальную команду, считает, что итальянцам не удалось попасть на чемпионат мира-2018 из-за долгой смены поколений. Италия по сумме двух встреч проиграла Швеции в стыковых матчах.

- Такое огромное разочарование мы можем использовать его в качестве новой возможности, - цитирует La Repubblica Мальдини. - Нам нужно перестроить подход, чтобы мы могли смотреть в будущее без страха, так как я все еще вижу те же лица в итальянском футболе, что и 15 лет назад, когда я ушел из сборной Италии.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

как это похоже на кое-что другое)

15:57