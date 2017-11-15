Паоло Мальдини: "Я вижу сейчас те же лица в итальянском футболе, что и 15 лет назад, когда я ушел из сборной"

Экс-защитник сборной Италии Паоло Мальдини, на счету которого 126 матчей за национальную команду, считает, что итальянцам не удалось попасть на чемпионат мира-2018 из-за долгой смены поколений. Италия по сумме двух встреч проиграла Швеции в стыковых матчах.

- Такое огромное разочарование мы можем использовать его в качестве новой возможности, - цитирует La Repubblica Мальдини. - Нам нужно перестроить подход, чтобы мы могли смотреть в будущее без страха, так как я все еще вижу те же лица в итальянском футболе, что и 15 лет назад, когда я ушел из сборной Италии.