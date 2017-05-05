Паоло Мальдини: "При новых владельцах в "Милане" меня не будет"

Легенда "Милана" Паоло Мальдини заявил, что отказался от предложения новых владельцев клуба о месте в руководстве команды. 13 апреля Сильвио Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Юнхун. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

– Возвращение в "Милан"? Нет, конечно! – цитирует Sky Мальдини. – Принял это решение давно и считаю его правильным. Разговаривал с новыми инвесторами и в октябре, и в прошлом месяце, но мое мнение не изменилось. Я не согласен с планами новых руководителей, но надеюсь, что клуб вернется на свой уровень.