Паоло Мальдини: "Никаких безумных трат"

Бывший футболист Паоло Мальдини, назначенный на должность директора по стратегическому развитию в "Милане", заявил, что в клубе не будет сумасшедших трат.

На первой пресс-конференции в новой должности Мальдини отметил, что после не самых удачных выступлений команде нужны перемены, но самая основная задача - оставаться в рамках финансового фейр-плей.

- Мы финишировали шестыми два года подряд, нам, безусловно, нужно улучшать команду, - приводит Football Italia слова Мальдини. - Первая задача - оставаться в рамках параметров финансового фейр-плей, чтобы не было сумасшедших трат. Я только сегодня вступил в должность, так что будет время поговорить о трансферной политике. Владельцы хотят строить клуб на долгосрочную перспективу. Это одна из причин, по которой я принял решение вернуться.

50-летний Мальдини – воспитанник "россонери". Футболист всю карьеру провел в родном клубе. С 1985 по 2009 год он выиграл 25 трофеев, включая 5 побед в Лиге чемпионов.