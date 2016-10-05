Паоло Мальдини: "Мне важно понимать, что на душе у новых владельцев "Милана"

Бывший защитник "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини подтвердил получение приглашения от владельцев клуба занять одну из руководящих должностей. По словам 48-летнего итальянца, окончательное решение будет принято им после обсуждения будущего красно-черных с новым руководством.

– Я встретился с генеральным директором Марко Фассоне и спортивным директором Массимилиано Мирабелли, – приводит Football Italia слова Мальдини. – Мне сказали, что основная задача – в течение пяти лет вернуть клубу былое величие. – Я готов к изменениям в своей жизни. Считаю единственным правильным решением обговорить все с глазу на глаз с владельцами клуба перед тем, как приму окончательное решение. Мне, как человеку и как игроку "Милана", важно понимать, что на душе у нового руководства команды, каковы их идеи. Для меня это вопрос принципа и справедливости.

Говорят, мне не хватает опыта. Хочу отметить, что мой опыт – это вся жизнь в футболке "Милана". Любое решение, которое я приму, будет направлено исключительно на благо клуба. Если мы хотим вернуться на вершину, вся работа должна выполняться совместно, в рамках единого проекта.

Появились слухи о том, что я уже отказался от предложения. Честно говоря, я не согласен на роль, которую мне сейчас предлагают. Я прошу уважения, которое, как мне кажется, заслуживаю.

Мальдини играл в "Милане" на протяжении всей профессиональной карьеры. С 1984 по 2009 год защитник провел за красно-черных 902 матча, 5 раз становился победителем Лиги чемпионов в составе команды, 7 раз – чемпионом Италии. В составе сборной Италии Мальдини завоевал серебряные медали чемпионатов мира (1994) и Европы (2000). Защитник выходил на поле в футболке национальной команды 126 раз и отметился семью забитыми мячами.