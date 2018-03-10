Паоло Мальдини: "Милан" не может делать больше ошибок

Легенда "Милана" Паоло Мальдини считает, что его бывшая команда должна верить в возможность занять четвертое место в чемпионате Италии по итогам сезона. Сейчас красно-черные идут на 7-м месте, отставая от 4-го на 8 очков.

- "Милан" должен верить в возможность четвертого места, - цитирует Premium Sport Мальдини. - Если бы "россонери" выиграли дерби у "Интера", то приблизились бы к четверке. Конечно, есть также "Рома" и "Лацио", но верить в успех необходимо. "Милан" не может делать больше ошибок после такого тяжелого старта сезона.