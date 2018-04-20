Паоло Казарин: "Удивлен и разочарован скептицизмом в адрес ВАР"

Бывший рефери Паоло Казарин считает, что остальные чемпионаты должны последовать примеру серии А и начать использовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР). По ее мнению, это поможет повысить справедливость результатов.

- Никола Риццоли продолжает использовать молодых судей, которые благодаря технологиям делают все меньше и меньше ошибок, – цитирует Corriere della Sera Козарина. - С течением времени они получают опыт, который позволяет быстро оценивать ситуацию на мониторе. Меня удивляет и разочаровывает скептицизм и предрассудки других федераций по отношению к повторам. Похоже на то, что они считают, что неправильный или несправедливый результат – это ценность, которую нельзя убирать из спорта.