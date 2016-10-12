Паоло Каннаваро: "Фанаты "Наполи" никогда не простят Игуаина"

Экс-защитник "Наполи" Паоло Каннаваро уверен, что неаполитанцы никогда не простят форварда Гонсало Игуаина за переход в "Ювентус". 28-летний аргентинец этим летом перебрался в стан чемпионов Италии за 90 миллионов евро.

- Я не вправе осуждать Игуаина за его выбор перейти в "Юве", - цитирует Football Italia Каннаваро. - Карьера игрока заключается в следующем: вы вольны делать то, что вы хотите, но если в течение трех лет вы пели песни, танцевали под песни фанатов, то вы должны принять последствия, когда сделаете выбор в пользу соперников. Худшая часть всего этого в том, что Гонсало даже не объяснил свои действия. Уверен, что фанаты "Наполи" никогда не простят его за это.