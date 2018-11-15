Паоло Дибала: "Забьем с Роналду еще много голов"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о влиянии на успехи команды своего одноклубника Криштиану Роналду. 25-летний аргентинский футболист счастлив играть вместе с 33-летним португальцем в стане "бьянконери".

– С тех пор, как Роналду перешел в "Ювентус", мы очень счастливы вместе, – приводит слова Дибалы The Mirror. – Думаю, у нас все складывается хорошо. Мы с ним забили несколько важных голов за "Ювентус".

Криштиану прибыл в нашу команду недавно, но он оказывает серьезное влияние на окружающих, к тому же мы прекрасно знали, в каком стиле он играет. Игроки "Ювентуса" счастливы, мы с Роналду забьем еще много голов вместе.

В текущем сезоне Дибала провел 14 матчей в чемпионате Италии и забил шесть мячей. Роналду – 15 игр, 9 голов и 5 голевых передач.