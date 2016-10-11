Панталео Корвино: "Фиорентина" хочет выиграть серебряные медали"

Технический директор "Фиорентины" Панталео Корвино заявил, что его команда хочет финишировать на втором месте в чемпионате Италии. Также он отметил, что владелец клуба хочет сделать нечто особенное в футболе для Флоренции.

- Владелец клуба Андреа Делла Валле имеет большое желание достичь неба и завоевать серебряные медали, - цитирует Football Italia Корвино. - Это наша большая цель. Могу гарантировать вам, что владелец хочет сделать нечто важное в футболе для Флоренции. Все в клубе работают в этом направлении.