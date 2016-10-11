21:46 | ФУТБОЛ — Италия

Панталео Корвино: "Фиорентина" хочет выиграть серебряные медали"

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Технический директор "Фиорентины" Панталео Корвино заявил, что его команда хочет финишировать на втором месте в чемпионате Италии. Также он отметил, что владелец клуба хочет сделать нечто особенное в футболе для Флоренции.

- Владелец клуба Андреа Делла Валле имеет большое желание достичь неба и завоевать серебряные медали, - цитирует Football Italia Корвино. - Это наша большая цель. Могу гарантировать вам, что владелец хочет сделать нечто важное в футболе для Флоренции. Все в клубе работают в этом направлении.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Murarius

Новый стадион они хотят сделать. Уже который год.

23:07

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