Панталео Корвина: "Фиорентина" не собирается обсуждать будущее главного тренера после каждого поражения"

Спортивный директор "Фиорентины" Панталео Корвина после поражения в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии от "Лацио" (1:3) отказался комментировать будущее главного тренера команды Паулу Соузы. По словам функционера, руководство клуба не может обсуждать судьбу главного тренера после каждого поражения.

– Поражение от "Лацио"? Чем больше я смотрю на игру "Фиорентины", тем больше убеждаюсь в том, что мы можем достойно конкурировать с любым соперником, – приводит Football Italia слова Корвины. – У каждой игры своя история. Мы должны проанализировать игру и сделать правильные выводы из допущенных ошибок. Мы же не можем после каждого поражения ставить под сомнение будущее главного тренера. Конечно, мы расстроены, что проигрываем во втором матче подряд, однако я уверен, что команда способна прибавить и обрести свою игру.

После 17 туров чемпионата Италии "Фиорентина" занимает 8-е место в серии А, имея в активе 26 очков. Проиграв "Лацио", команда Паулу Соузы потерпела второе поражение подряд.