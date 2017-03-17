10:04 | ФУТБОЛ — Италия

Панико станет первой женщиной-тренером итальянской сборной

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Бывшая футболистка сборной Италии Патриция Панико проведет два матча в качестве главного тренера юниорской сборной Италии до 16 лет, сообщает Football Italia. Она работает ассистенткой Даниэле Дзоратто, который не сможет присутствовать на матчах, поскольку отправится на выезд с командой до 19 лет. Панико станет первой женщиной, возглавляющей одну из итальянских сборных.

- Я понятия не имела, что Дзоратто уедет на эти дни, - сказала Панико. - Стать первой женщиной, возглавляющей сборную Италии, бесспорно, приятное достижение. Надеюсь, мой случай станет примером для остальных.

Панико будет работать с итальянскими юношами в товарищеских матчах с Германией (22 марта) и командой "Калдейро Терме" (24 марта).

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Материалы REN-TV

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