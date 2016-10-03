"Палермо" в течение месяца приобретут китайские инвесторы

Президент "Палермо"†Маурицио Дзампарини сообщил, что в ближайшее время клуб будет продан китайским инвесторам. Также он отметил, что устал за время работы с "Палермо".

– Я люблю футбол, люблю "Палермо", – цитирует Corriere dello Sport Дзампарини. – Но я устал. Пришло время подумать о необходимости разработки нового плана. С "Палермо" я написал длинную и славную историю, я хочу передать клуб в хорошие руки. Мы имеем дело с китайскими инвесторами, которые имеют четкое представление о будущем "Палермо". Их проект заключается в создании стадиона, спортивного центра.