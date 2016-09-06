"Палермо" на официальном сайте объявил о смене главного тренера. Сегодняшнюю тренировку итальянской команды провел уже Роберто Де Дзерби. Подробности соглашения с 37-летним специалистом не разглашаются. Сегодня состоится пресс-конференция, на которой будет официально представлен новый главный тренер. "Палермо" начинал сезон под руководством Давиде Баллардини​, но тот принял решение подать в отставку, так как остался недоволен работой клуба на трансферном рынке, несмотря на подписание 8 новичков.

Напомним, в прошлом сезоне "Палермо" сменил главного тренера восемь раз.