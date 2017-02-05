"Палермо" переиграл "Кротоне"

"Палермо" на своем поле с минимальным счетом выиграл у "Кротоне" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Автором единственного гола на 27-й минуте стал македонский нападающий Илия Несторовски. Отметим, что с 69-й минуты встречи гости играли в меньшинстве.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Палермо" - "Кротоне" - 1:0 (1:0)

Гол: Несторовски, 27.

"Палермо": Посавец, Рисполи, Анджелкович (Шуньич, 88), Ционек, Пеццелла, Яяло, Чочев, Бруну Энрике, Трайковски (Сильва, 74), Несторовски (Балог, 90+2), Эмбало.

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Барберис, Мартелла, Налини (Капецци, 70), Стоян (Сими, 84), Тротта (Котник, 61), Фальчинелли.

Предупреждения: Ционек, 9. Рисполи, 57. Кризетиг, 62. Барберис, 71. Стоян, 76.

Удаление: Кризетиг (К), 69.

Судья: Рокки.

05 февраля. Палермо. Стадион "Ренцо Барбера".