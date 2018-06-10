"Палермо" обыграл "Венецию" и пробился в финал плей-офф за выход в серию А

"Палермо" обыграл "Венецию" (1:0) в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в серию А. Команда пробилась в финал.
Единственный мяч в свои ворота забил защитник "Венеции" Маурицио Домицци. На 89-й минуте Антонио Ла Гумина мог удвоить результат, но не реализовал пенальти. Первый матч завершился вничью - 1:1.
В финале "Палермо" сыграет с победителем пары "Фрозиноне" - "Читаделла".
Плей-офф за выход в серию А
1/2 финала
Ответный матч
"Палермо" - "Венеция" - 1:0
Гол: Домицци, 5, в свои ворота
Удаление: Пинато ("Венеция"), 82
Нереализованный пенальти: Ла Гумина ("Палермо"), 89
Первый матч - 1:1
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2017-2018/