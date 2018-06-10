"Палермо" обыграл "Венецию" и пробился в финал плей-офф за выход в серию А

"Палермо" обыграл "Венецию" (1:0) в ответном матче полуфинала плей-офф за выход в серию А. Команда пробилась в финал.

Единственный мяч в свои ворота забил защитник "Венеции" Маурицио Домицци. На 89-й минуте Антонио Ла Гумина мог удвоить результат, но не реализовал пенальти. Первый матч завершился вничью - 1:1.

В финале "Палермо" сыграет с победителем пары "Фрозиноне" - "Читаделла".

Плей-офф за выход в серию А

1/2 финала

Ответный матч

"Палермо" - "Венеция" - 1:0

Гол: Домицци, 5, в свои ворота

Удаление: Пинато ("Венеция"), 82

Нереализованный пенальти: Ла Гумина ("Палермо"), 89

Первый матч - 1:1