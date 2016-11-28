"Палермо" не намерен увольнять тренера, несмотря на 7 поражений подряд

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини объявил, что клуб не будет увольнять с поста главного тренера Роберто Де Дзерби. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, имея при этом серию из семи поражений. Напомним, в прошлом году "орлы" сменили наставника восемь раз.

– Для того чтобы избежать новостей, которые не соответствуют действительности, несмотря на чрезвычайно сложное время и крайне негативные результаты команды, после тщательного анализа и разговора с господином Де Дзерби, я хочу продолжать работать с ним, даже если путь к спасению будет трудным, – говорится в сообщении Дзампарини. – Кроме того, даже несмотря на неизбежный приход нового инвестора, я останусь в клубе до тех пор, пока "Палермо" не вернется в еврокубки.