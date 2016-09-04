"Палермо" может возглавить Де Дзерби

Новым главным тренером "Палермо" может стать Роберто Де Дзерби, сообщает Football Italia. Напомним, уже после двух туров чемпионата Италии этот пост покинул Давиде Баллардини. Причиной его ухода послужило разногласие с руководством по поводу летней трансферной кампании, в результате которой клуб не смог подписать забивного форварда. 37-летний Дзерби ранее работал в "Фодже". Ожидается, что с ним будет заключен контракт на два года, а зарплата составит 500 тысяч евро за сезон. Отметим, что по ходу прошлого сезона "Палермо" менял тренера восемь раз.