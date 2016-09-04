04:29 | ФУТБОЛ — Италия

"Палермо" может возглавить Де Дзерби

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Новым главным тренером "Палермо" может стать Роберто Де Дзерби, сообщает Football Italia. Напомним, уже после двух туров чемпионата Италии этот пост покинул Давиде Баллардини. Причиной его ухода послужило разногласие с руководством по поводу летней трансферной кампании, в результате которой клуб не смог подписать забивного форварда. 37-летний Дзерби ранее работал в "Фодже". Ожидается, что с ним будет заключен контракт на два года, а зарплата составит 500 тысяч евро за сезон. Отметим, что по ходу прошлого сезона "Палермо" менял тренера восемь раз.

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