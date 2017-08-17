Паласио стал игроком "Болоньи"

"Болонья" подписала контракт с нападающим Родриго Паласио. Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, аргентинец будет выступать за команду под 24 номером. Ранее появилась информация о том, что футболист заключит однолетнее соглашение.

Экс-игрок "Дженоа" стал свободным агентом после истечения срока контракта с "Интером", который был его последним клубом.