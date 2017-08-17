Паласио стал игроком "Болоньи"

"Болонья" подписала контракт с нападающим Родриго Паласио. Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, аргентинец будет выступать за команду под 24 номером. Ранее появилась информация о том, что футболист заключит однолетнее соглашение.
Экс-игрок "Дженоа" стал свободным агентом после истечения срока контракта с "Интером", который был его последним клубом.
🖋 | It's official! Rodrigo #Palacio has signed for Bologna! Welcome!– Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) 17 августа 2017 г.
👉 https://t.co/od1cXhxfuD#WeAreOne 🔴🔵 pic.twitter.com/kfEeEfApck