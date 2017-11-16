Пабло Освальдо: "Выбрал пиво и барбекю вместо денег в футболе. И не сожалею об этом"

Бывший нападющий "Ювентуса" Пабло Освальдо отметил, что после ухода из футбола чувствует себя отлично. Он подчеркнул, что не жалеет о смене рода деятельности. Он завершил карьеру в прошлом году и стал рок-музыкантом.

- Я начал ненавидеть то, что всегда любил, - цитирует Football Italia Освальдо. - Футбол достоин уважения, а я больше люблю асадо (аргентинское барбекю - Прим. "СЭ") и пиво, чем деньги.

В декабре 2016 года со мной связывался Сампаоли, когда он работал в "Севилье". Он сказал мне: "Я ничего не требую от тебя. Делай что хочешь, на поле и вне его, но мне нужен нападающий". И я ему ответил: "Но босс, скоро же фестиваль Cosquín Rock!". И Сампаоли сказал: "Я совсем забыл. Конечно, ты не можешь его пропустить".