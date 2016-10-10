Оттавио Бьянки: "Доннарумма может стать достойной заменой Буффону"

Известный в прошлом игрок и тренер сборной Италии Оттавио Бьянки высказал мнение, что национальная команда должна уже сейчас задуматься о том, кто в ближайшем будущем заменит Джанлуиджи Буффона на позиции основного голкипера. По мнению специалиста, одним из кандидатов является страж ворот "Милана" Джанлуиджи Доннарумма.

– Сейчас самое время подумать о том, кто придет на смену Буффону, – приводит Football Italia слова Бьянки. – О ближайшей смене размышлять никогда не поздно. Буффон был, есть и будет живой легендой итальянского футбола. Однако он уже немолод и сам прекрасно понимает, что вскоре должен будет уступить место молодому вратарю.

Я смотрю на нынешних молодых голкиперов. И если молодой парень действует на последнем рубеже лучше опытного профессионала, то он непременно должен получать шанс. Одним из таких кандидатов, несомненно, является Доннарумма, который своей игрой в "Милане" продемонстрировал свои сильные стороны.