Отец Сусо: "Сын с детства болеет за "Реал"

Отец нападающего "Милана" Сусо Хесус Фернандес заявил о том, что его сын с детства болеет за "Реал". По его словам, если сын вернется в чемпионат Испании, то подпишет контракт только с большим клубом.

– Если Сусо вернется в Испанию, то будет играть за большой клуб. Он всегда был болельщиком "Реала" и постоянно ходил в их футболке, – приводит Marca слова Фернандеса. – На каждой из детских фотографий Сусо в форме мадридцев.

Напомним, что испанский форвард выступает за "Милан" с 2015 года. В текущем сезоне он провел за красно-черных 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.