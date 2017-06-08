Отец Рейны сообщил о конфликте игрока с президентом "Наполи"

Отец голкипера "Наполи" Пепе Рейны Мигель Рейна подтвердил, что его сын поссорился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Ранее появилась информация, что вратарь отказался продлевать контракт с неаполитанцами.

- Я знаю, что что-то произошло между президентом и Пепе, - цитирует Radio Crc Рейну-старшего. - Они должны перестать быть детьми и сесть за стол, посмотреть друг на друга и решить эту проблему. Эта ситуация меня удивила, потому что отношения с клубом всегда были очень дружелюбными.

Клянусь, как отец пяти детей, я не знаю, было ли у сына предложение из других клубов или нет. Это работа его агента. Могу вам сказать, что Пепе и его семья очень счастливы в Неаполе.