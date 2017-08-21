Отец Маркизио: "Ничего не знаю о переходе сына в "Милан"

Стефано Маркизио, отец полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио, опроверг информацию о возможном переходе его сына в "Милан". Ранее в СМИ сообщалось о том, что руководство миланского клуба уже связалось с туринцами.

- Я ничего об этом не знаю, - цитирует Football Italia Маркизио. - Не понимаю, откуда появилась такая информация. Клаудио недавно продлил контракт с "Ювентусом". Три дня назад я общался с представителями клуба, они мне ничего не сказали про "Милан". Мой сын хочет играть. Да, "Юве" усиливается, но это не значит, что нужно уходить из команды.