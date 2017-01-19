Орсолини проходит медосмотр в "Ювентусе"

Рикардо Орсолини, форвард клуба "Асколи", выступающего в серии В, проходит медосмотр в "Ювентусе", после чего ожидается подписание контракта, сообщает Corriere dello Sport. Соглашение будет рассчитано на пять лет, "Ювентус" заплатит "Асколи" около 6,5 миллиона евро плюс еще 5 миллионов в качестве бонуса в будущем.

Текущий сезон нападающий закончит в родном клубе на правах аренды. 19-летний воспитанник "Асколи" в этом сезоне сыграл в 21 матче и забил 4 мяча.

