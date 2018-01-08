Окака просится в "Торино"

Нападающий "Уотфорда" Стефано Окака надеется, что "Торино" подпишет его. На прошлой неделе команды возглавил экс-наставник английской команды Вальтер Маццарри. Итальянский нападающий в этом сезоне всего дважды выходил на поле в стартовом составе.

- Я просто хочу играть, – цитирует Gazzetta dello Sport Окаку. - Мне 28 лет, я в расцвете своей карьеры, не могу больше быть в этом подвешенном состоянии. Я поговорил с владельцем "Уотфорда", и надеюсь, что все будет решено в ближайшее время. "Торино"? Это отличная команда с легендарной историей. Мне рассказывали, что футбола "Торино" дает уникальные ощущения. Маццарри? Мне всегда нравилось работать с ним, потому что он честен перед игрокам.