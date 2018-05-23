Официально: Анчелотти возглавил "Наполи"

"Наполи" объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение 58-летнего специалиста рассчитано на три года с зарплатой около 6,5 миллиона евро за сезон.

Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в своем Твиттере поблагодарил за работу прежнего тренера Маурицио Сарри, который с большой долей вероятности продолжит свою карьеру в "Челси" или "Зените".

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 года. Под его руководством команда дважды завоевала серебро чемпионата Италии.

Отметим, что Анчелотти не работал с 2017 года, когда покинул "Баварию".

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