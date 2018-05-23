Официально: Анчелотти возглавил "Наполи"

"Наполи" объявил о назначении Карло Анчелотти на должность главного тренера команды, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение 58-летнего специалиста рассчитано на три года с зарплатой около 6,5 миллиона евро за сезон.
Ранее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в своем Твиттере поблагодарил за работу прежнего тренера Маурицио Сарри, который с большой долей вероятности продолжит свою карьеру в "Челси" или "Зените".
Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 года. Под его руководством команда дважды завоевала серебро чемпионата Италии.
Отметим, что Анчелотти не работал с 2017 года, когда покинул "Баварию".
grogenov
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
21:33
Millwall82
Ну Зенит бы рокировка Сарри-Конте более чем устроила бы)
20:51