Оддо назначен на пост главного тренера "Удинезе"

Бывший главный тренер "Пескары" Массимо Оддо возглавил "Удинезе", информирует пресс-служба клуба. Сегодня специалист проведет первую тренировку в новой команде.

Ранее стало известно о том, что главный тренер команды Луиджи Дельнери отправлен в отставку. Руководство приняло решение уволить специалиста после поражения от "Кальяри" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии. Помимо 67-летнего специалиста клуб покинул и его помощник Джузеппе Фераццоли.

На данный момент "Удинезе" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков.