Обамеянг может вернуться в "Милан"?

"Милан" рассчитывает вернуть нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, выступающего ныне за дортмундскую "Боруссию", утверждает Tuttosport. Осуществить данный трансфер должны помочь инвестиции новых китайских владельцев клуба.

Габонец является выпускником футбольной академии миланского клуба, однако за основной состав "россонери" он ни разу так и не сыграл. 27-летний игрок в этом сезоне принял участие в 26 матчах, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, ранее СМИ писали об интересе к Обамеянгу со стороны "Ливерпуля" и "Реала".