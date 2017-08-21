Ньянг, которым интересуется "Спартак", прибыл в расположение "Милана"

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг не намерен покидать клуб в это трансферное окно, сообщает Sky Sports. Футболист вернулся в расположение команды и провел в ее составе тренировку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард должен принять решение по поводу перехода в "Спартак"​ до вторника. Именно такое условие выдвинули красно-белые итальянскому клубу. "Спартак" в случае согласия заплатит за 22-летнего француза более 20 миллионов евро.

Напомним, что "Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию. При этом "Милан" и "Спартак" все еще заинтересованы в сделке.

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"Спартак" идет на риск! €18 000 000 за Ньянга