Новый владелец "Милана" вложит 50 миллионов евро

Новый владелец "Милана" Elliott Management намерен вложить 50 миллионов евро в акционерный капитал, чтобы привести финансы клуба в порядок, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление компании. Ранее стало известно, что итальянский клуб из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management.

Также в течение нескольких месяцев Elliott Management планирует вложить дополнительную сумму на трансферы.

- Финансовая поддержка, стабильность и надлежащий надзор являются необходимыми предпосылками для быстрого успеха, - заявил основатель и генеральный директор компании Пол Сингер. - Elliott с нетерпением ждет возможности реализовать потенциал клуба и вернуть его в пантеон лучших европейских футбольных клубов, где он по праву должен находиться.

Также в заявлении компания выразила полную поддержку главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо и игрокам.