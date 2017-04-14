Новый сезон чемпионата Италии стартует 20 августа, зимний перерыв перенесен

Новый сезон чемпионата Италии стартует 20 августа, а завершится 20 мая 2018 года, сообщает AP. Зимний перерыв в серии А будет перенесен на 7-20 января. Туры будут проходить в рождественские каникулы, матчи будут сыграны 23 и 30 декабря, а также 6 января.

Сообщается, что таким графиком остался недоволен главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура. Специалист надеялся, что турнир стартует 13 августа, чтобы футболисты смогли набрать форму перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании, который состоится 2 сентября.