Новый президент "Палермо" пообещал сделать татуировку на лице, если команда не вылетит из серии А

Новый президент "Палермо" Пол Баккальини готов на отчаянные поступки, если команда сохранит прописку в серии А. На данный момент "орлы" идут на 18-м месте в турнирной таблице, имея 15 очков, а у "Эмполи", располагающегося на спасительной 17-й позиции, - 22 очка.

- Я верю в "Палермо", - цитирует Mediaset Premium Баккальини. - Наш проект является объемным. Он основан на стадионе и молодежной академии. У нас фантастическая молодежная система. У нас есть и план для игры в серии А в следующем сезоне, и план на случай вылета. Сейчас важно создать менталитет победителей. Я уже обещал делать всевозможные вещи, если мы останемся в серии А. Готов пойти в церковь на коленях, съесть 20 сэндвичей с селезенкой, сделать татуировку на лице. Я все сделаю! Я человек слова!

Самый татуированный президент. Кто будет рулить "Палермо"