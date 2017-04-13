Новый президент "Милана": "Теперь мы начинаем строить будущее"

Новый владелец "Милана" Йонгхонг Ли поблагодарил экс-президента клуба Сильвио Берлускони за оказанное доверие. Сегодня итальянский чиновник передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Ли. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

– Благодарю Сильвио Берлускони за оказанное доверие, – цитирует La Gazzetta dello Sport Ли. – Также хочу обратиться к болельщикам клуба и поблагодарить их за терпение. Теперь мы начинаем строить будущее.

Напомним, что Берлускони занимал пост президента "россонери" с 1986 года. За это время "красные дьяволы" стали восьмикратным чемпионом Италии, однажды выиграли Кубок Италии, а также стали шестикратным обладателем Суперкубка Италии. Пять раз "Милан" становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл клубный чемпионат мира и завоевал пять Суперкубков УЕФА.