Новый президент "Милана": "Болельщики ждут возвращения клуба в число топ-команд Европы"

Новый владелец "Милана" Йонгхонг Ли подчеркнул, что его компания гарантирует стабильность итальянскому клубу. Вчера Сильвио Берлускони передал 99,93 процента акций китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux, который возглавляет Ли. Клуб оценен в 740 миллионов евро, из которых 220 миллионов являются долговыми обязательствами.

– "Милан" всегда входил в число топ-клубов планеты, – цитирует Football Italia Ли. – Огромное количество титулов, величайшие футболисты в истории… Все это было в "Милане". Значит, болельщики ожидают возвращения славных времен, а это значит, что на нас возложена большая ответственность. Но наша компания составлена из профессионалов своего дела, которые гарантируют клубу стабильность и высокую эффективность.

Напомним, что Берлускони занимал пост президента "россонери" с 1986 года. За это время "красные дьяволы" стали восьмикратными чемпионами Италии, однажды выиграли Кубок Италии, а также стали шестикратными обладателями Суперкубка Италии. Пять раз "Милан" становился победителем Лиги чемпионов, дважды выиграл клубный чемпионат мира и завоевал пять Суперкубков УЕФА.