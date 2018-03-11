Новый капитан "Фиорентины": "Сделаю все, чтобы вы ощущали присутствие Астори"

Новый капитан "Фиорентины" Милан Бадель перед началом встречи 28-го тура чемпионата Италии с "Беневенто" сказал, что сделает все от себе зависящее, чтобы передать в игре лучшие качества трагически ушедшего Давиде Астори. Напомним, бывший капитан "фиалок" умер 4-го марта во сне в возрасте 31 года.

– Я постараюсь сделать все возможное, чтобы не просто сохранить его дух, но и сделать так, чтобы все те, кто был близок с ним, его ощущали, – приводит Football Italia слова Баделя. – Мы постараемся вложить в нашу нашу работу все, что он всегда делал: тяжелый труд, дух и решительность. Я постараюсь передать это команде. Именно Астори держал нас всех вместе и помогал этой относительно новой и молодой команде быстро расти. Мы хотим сохранить его замечательную работу.