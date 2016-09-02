Новый хавбек "Кьево" будет выступать за команду под первым номером

Полузащитник "Кьево" Джонатан де Гузман выбрал в новой команде свой номер. Как сообщает клубная пресс-служба, голландец в текущем сезоне будет выступать за "летающих осликов" под 1-м номером.

28-летний хавбек перешел в "Кьево" на правах аренды из "Наполи" в последний день трансферного окна.