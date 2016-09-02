Новый хавбек "Кьево" будет выступать за команду под первым номером

Полузащитник "Кьево" Джонатан де Гузман выбрал в новой команде свой номер. Как сообщает клубная пресс-служба, голландец в текущем сезоне будет выступать за "летающих осликов" под 1-м номером.
28-летний хавбек перешел в "Кьево" на правах аренды из "Наполи" в последний день трансферного окна.
@jdeguz si presenta:"Ho scelto l'1 per la prossima @SerieA_TIM in gialloblù"#WelcomeJonathan https://t.co/qTP05Gm1YV pic.twitter.com/y2n18IP7xD– A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 2 сентября 2016 г.
EstMaza
Вот и правильно.
18:44