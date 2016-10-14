"Новый Балотелли" надеется, что получит вызов в сборную Италии

16-летний нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин признался, что надеется однажды получить вызов в сборную Италии. Сегодня юный форвард, который получил прозвище "Новый Марио Балотелли", впервые был включен в заявку на матч серии А.

- Мои истоки находятся в Кот-д'Ивуаре, и я никогда этого не забуду, - цитирует Goal Кина. - Но я родился и вырос в Италии. Хочу защищать честь страны на самом высоком уровне.

Напомним, что сам Марио Балотелли в свое время рассказывал, что получал приглашение выступать за сборную Ганы, так как у него есть ганские корни, но отверг его, так как никогда даже не был в Африке и считает себя итальянцем.