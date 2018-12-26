Николо Заниоло: "Сравнения с Тотти? Это невозможно!"

19-летний полузащитник "Ромы" Николо Заниоло, забивший свой первый гол в серии А в матче с "Сасуолло" (3:1), отверг сравнения с Франческо Тотти.

- Я очень счастлив от того, что смог забить, и что "Рома" выиграла. Для нас это сейчас очень важно. Нам нужно выиграть у "Пармы", и тогда мы вернемся в гонку за лигочемпионской позицией. Меня сравнивают с Тотти? Это невозможно!, - цитирует Заниоло Football Itaia.

В текущем сезоне Заниоло сыграл 14 матчей, в которых забил один гол. На данный момент "Рома" занимает седьмое место с 27 очками, заработанными в 18 играх.

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