Никола Риццоли: "Видеопомощники не повлияют на авторитет судей"

Известный итальянский судья Никола Риццоли уверен, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не повлияет на авторитет рефери. С этого сезона на матчах чемпионата Италии будут работать видеопомощники.

- Мы все должны быть подготовлены, в том числе и средства массовой информации, к работе с VAR, - цитирует Football Italia Риццоли. - Мы проделали чудовищную работу по внедрению этого проекта. Если он будет работать должным образом, то это станет победой для всего футбола.

Одно должно быть ясно - окончательное решение будет, как и всегда, исключительно за главным арбитром. VAR не повлияет на авторитет судей. Целью использования этой системы является максимальная точность в принятии решений с минимальными ошибками.