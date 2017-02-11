Никола Калинич: "Не думаю, что я стою 50 миллионов евро"

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич признался, что мог бы перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" даже без согласия итальянского клуба. Китайская сторона была готова выплатить за форварда сумму отступных в размере 50 миллионов евро.

– Сделка состоялась бы, согласись я на нее, даже если бы "Фиорентина" отказалась, – цитирует Corriere della Sera Калинича. – Фабио Каннаваро звал меня к себе в январе, но сейчас этот вопрос закрыт и никогда не откроется. Деньги не все в жизни решают. Я только вошел в большой футбол по-настоящему и не хочу сейчас уходить. Думаю, еще смогу себя проявить в Европе. Президент "Фиорентины" доволен моим решением. А тренер просто советовал мне хорошенько подумать. Паулу Соуза отличный специалист, я многим ему обязан. Мне кажется, я не стою тех 50 миллионов евро. И сомневаюсь, что кто-то еще их заплатит. Не по моему желанию была указана такая сумма. Вопрос решали агент и клуб.