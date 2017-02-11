Никола Калинич: "Не думаю, что я стою 50 миллионов евро"

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич заявил, что не перешел в китайский клуб в зимнее трансферное окно, так как может многое дать европейскому футболу. Также хорватский футболист сомневается, что стоит 50 миллионов евро, которые предлагали за него итальянской команде. В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 10 голов в 20 матчах серии А.

– Да, Каннаваро звал меня в свой клуб, но теперь эта тема закрыта, – цитирует Corriere della Sera Калинича. – Я не знаю точно, сколько мне предлагали, но деньги – не самое главное в жизни. Я рад играть в футбол и не хочу сейчас уходить из команды. Думаю, я многое могу дать европейскому футболу. Недавно президент "Фиорентины" сказал мне, что я сделал правильный выбор. Этот клуб перезагрузил мою карьеру.

Я не думаю, что стою 50 миллионов евро, да и сомневаюсь, что кто-то решил бы за меня столько заплатить. Я не просил таких отступных. Это все решил клуб и мой агент.